Fransa'nın Sığınmacı Sorunu

PARİS (AA) – Fransa'nın başkenti Paris'in yakın banliyösü Ivry-sur-Seine'de yeni bir sığınmacı merkezi açıldı.



Bir eski su arıtma fabrikasının yeniden düzenlenmesiyle oluşturulan bu sığınmacı merkezi özellikle kadın ve çocukları ağırlayacak.



İlk etapta 90 sığınmacı ağırlayacak olan merkezin kapasitesi kademeli olarak 400'e çıkartılacak. Sağlık hizmetlerinin de verileceği sığınmacı merkezinde, kadınlar için eğitici aktiviteler ve kurslar da düzenlenecek.



Paris'in ilk sığınmacı merkezi iki ay önce başkentin kuzeyinde Jean Jaures mahallesinde açılmıştı. Bu sığınmacı merkezinde de aynı anda 400 kişi ağırlanıyor.





Paris'te son 18 ay içinde yasa dışı kurulan yaklaşık 30 sığınmacı kampı polis tarafından zorla dağıtıldı. Burada bulunanların önemli bir kısmı Paris dışındaki sığınmacı merkezlerine gönderilmişti.



Calais kentinde derme çatma barakalardan oluşan yasa dışı Jungle sığınmacı kampı ise ekim sonundaki tahliyeyle tamamen boşaltılmıştı. Yaklaşık 6 bin sığınmacı Fransa genelindeki sığınmacı merkezlerine gönderilmişti.



Fransa, şu ana kadar Irak ve Suriye'den resmen 5 bin sığınmacı kabul etti. Fransa, AB'nin sığınmacıları üye ülkeler içinde yerleştirme mekanizması çerçevesinde 30 bin sığınmacıyı kabul etme taahhüdünde bulunmuştu.