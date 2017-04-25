Fransa'nın Modern Napoleon'u Tanışın: Emmanuel Macron

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda zafer kazanan Emmanuel Macron, bilinen siyasetçi tipinden oldukça farklı bir imaj çiziyor.



2 yıl öncesine kadar kimsenin tanımadığı Fransız siyasetçi, tüm taşları yerinden oynatarak beklenmedik bir popülariteye ulaştı.



2012'de Cumhurbaşkanı François Hollande göreve geldiğinde, Macron Rotschild Bankası'ndaki finans departmanından ayrılıp Hollande'un kabinesinde yer aldı, iki yıl aradan sonra Ekonomi, Sanayi ve Dijital Bakanlığı'nın başına getirildi.



Kısa bir süre öncesine kadar mevcut Cumhurbaşkanı François Hollande'ın en güvendiği isimlerden biri olan eski Ekonomi Bakanı Macron, Sosyalist Parti'nin işleyiş şekline baş kaldırarak görevinden istifa etti.



Bazı uzmanların "halkın Fransız siyasetine kazandırmak istediği yeni bir sima" olarak değerlendirdikleri Macron istifasının ardından "En Marche" adlı hareketi kurdu.



Figaro gazetesi yazarlarından Anne Fulda, Macron hakkında "Emmanuel Macron: Mükemmel bir genç adam" isimli biyografi yazdı.



Fulda: "Çarpıcı olan Macron'un kazanmak için büyük bir şansa sahip olmadan yola koyulması. Maceraya atılıyor. Bazıları onun ve Napoleon Bonapart arasında bir benzerlik olduğunu savunuyor. Niyetini saklamayan, doğrudan bir adam."



Macron'dan akılda kalanların başında "Macron Yasası" adıyla bilinen "büyüme, istihdam ve ekonomik şartların eşitliği" hakkındaki yasa geliyor. Macron'un kendine özgü bir çok alanı kapsayan sonuç vermeyen sosyal politikaları çoğu zaman eleştirilerin odağı oldu.



Nisan 2016'da "En Marche" hareketini başlatan Macron, bu hareketin ne sağcı ne de solcu olduğunu savundu. Orta yoldan yürüyen Macron hem iş dünyasının hem de farklı kollardan siyasilerin desteğini arkasına aldı.



Amerikan tarzı mitingleri, "Hollywood" starlarını andıran şık duruşu ve sadece 39 yaşında genç bir siyasetçi olması medyadaki popülaritesinin ana sebeplerinin başında geliyor.



Yaşadığı aşk ve yaptığı evlilik de ön planda





Macron'un medyatik olmasındaki bir diğer sebep de eski Fransızca ve drama öğretmeni kendinden 25 yaş büyük Brigitte Trogneux ile 2007 yılında yaptığı evlilik.



Bir doktor anne ve babanın çocuğu Macron. Müstakbel eşiyle henüz 15 yaşındayken Amiens'te liseye giderken tanışmış. Brigitte Trogneux o zamanlar 39 yaşında üç çocuk annesi bir drama öğretmeniymiş. Yolları da Emmanuel'in tiyatro dersleri almaya başlamasıyla kesişmiş. Önceleri anne ve baba, Emmanuel'in sınıf arkadaşı olduğu Brigitte öğretmenin kızı Laurence'a aşık olduğunu sanmış. Ancak oğullarının gönlünü kendinden 25 yaş büyük öğretmenine kaptırdığını öğrendiklerinde sert tepki göstermişler. Öğretmeni "çocuklarından uzak durması" konusunda uyarıp delikanlıyı okuması için Paris'e yollamışlar.



Brigitte Trogneux'ya göre, Emmanuel gitti, ancak aşkından vazgeçmedi. "Sen ne yaparsan yap, seninle evleneceğim" diyordu Macron. Sürekli telefonda birbirlerini arıyor, saatlerce konuşuyorlardı. Brigitte Trogneux, "Yavaş yavaş, direncim inanılmaz bir şekilde kırılmaya başladı" diye hatırlıyor o günleri. Eşinden boşanan Trogneux, sonrasında Paris'e taşınmış. Çift 2007'den beri evli. 64 yaşında olan kadın, Macron'un soy adını almamış. 3 yetişkin çocuk sahibi. Macron, karısı için "Benim ben olmamı sağlayan kişi o. Seçilirsem, pardon seçilirsek burada olacak, bir rolü ve yeri olacak" diyor.



Genç ve tecrübesiz olduğu için eleştirilen Macron alternatif bir sistem sunan tek aday olması ve kararlılığıyla Fransızların gönlünü fethetti. Macron seçildiği takdirde tüm Avrupa başkentlerini gezerek Euro Bölgesi'ndeki bütçe, çevre, sanayi ve göç krizi konularına çare bulmayı hedefliyor."