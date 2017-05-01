Fransa'nın Mali'deki Operasyonları

Fransa Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrik Steiger, Fransız birliklerinin Mali'de gerçekleştirdiği operasyonlarda yaklaşık 20 isyancının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Steiger, basına yaptığı açıklamada, "Fransız birliklerinin Mali'nin güneybatısında Burkina Faso sınırında ormanlık alanda gerçekleştirdiği operasyonlarda yaklaşık 20 isyancı ölü veya sağ ele geçirildi." ifadesini kullandı.



Fransız sözcü, ölü veya sağ ele geçirilen terörist sayısı konusunda başka ayrıntı vermedi.



Fransız basını, operasyona savaş uçakları ve helikopterlerinin de destek verdiğini duyurdu.



Mali'nin kuzeyine yerleşen ayrılıkçı gruplar ile Mali Ordusu arasında yaşanan çatışmaların ardından Fransa, ilk kez 12 Ocak 2013 tarihinde bu ülkeye askeri müdahalede bulunmuştu.



Mali'nin kuzeyini kontrol altında tutan militanlara karşı Mali birlikleriyle operasyon başlatan Fransa, bu bölgedeki askeri birlik sayısını bir ara 4 bine çıkartmıştı.



Mali'de silahlı gruplara karşı düzenlenen operasyonlara Fransız savaş uçakları ve helikopterleri de zaman zaman destek veriyor.