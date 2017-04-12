Fransa'nın Gastronomi Merkezi: Lyon

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşacağı Fransa'nın Olympique Lyon takımına ev sahipliği yapan şehir, sakinliğinin yanı sıra mutfağıyla ülkenin önemli kentleri arasında yer alıyor.



Fransa'nın güneydoğusunda yer alan Lyon, gelişmiş ulaşımıyla dikkati çekiyor. Şehirde tramvay ve metro ulaşımının yanı sıra geniş otobüs ağı da bulunuyor.



Lyon UNESCO Dünya Mirasları listesindeki şehirler arasında da yer alıyor. Tarihsel olarak dünyanın ipek ticaret merkezi olarak görülen şehir, Fransa'nın en popüler ve gelişmiş mutfağına da ev sahipliği yapıyor. Fransızların ünlü aşçısı Paul Bocuse dahil, ülkede tanınan yemek ustalarının birçoğu da Lyonlu. Şehirde geleneksel Fransız mutfağını temsil eden lokantalar oldukça yaygın. Fransa'nın gastronomi merkezi olarak görülen Lyon'da halkın ulaşımdaki bir başka tercihi de bisiklet olarak öne çıkıyor.



Her yıl aralık ayının ilk haftasında yapılan Işık Festivali ise yüz binlerce turisti kente çekiyor.



Terör olaylarıyla sarsılan Fransa'nın Lyon kentindeki yoğun güvenlik önlemleri de göze çarpıyor. Askeri önlemlerin yanı sıra emniyet güçlerinin de özellikle yoğunluğun yaşandığı tren istasyonunda önlemler aldığı gözlendi.



Siyah-beyazlı taraftarlar da yarınki maçta takımlarına destek olmak için Lyon'a gelmeye başladı.