Fransa'nın Fleury-Merogis Cezaevinde 350 Gardiyan Eylemde

Paris'in 30 kilometre güneyinde bulunan ve Avrupa'nın en büyük cezaevi olmasıyla da bilinen Fleury-Merogis Cezaevi'nde 350 gardiyanın eylemde olduğu açıklandı.



Son dönemde altı gardiyanın saldırıya uğramasını protesto eden 350 cezaevi çalışanı hapishaneye giden tek yola yerel saat ile 19.30'da barikat kurup pankartlar astı. Cezaevinin çok kalabalık olduğundan ve çalışan sayısının yetersiz olduğundan şikayetçi gardiyanlar, cumhurbaşkanı adaylarına hapishaneye ziyarete gelmeleri çağrısında bulundu.



Eylemciler tahtadan yapılmış pankartlarını ve barikat için kullandıkları tekerlekleri ateşe verdi. Jandarma, gardiyanlara biber gazı ile yaklaşık 2 buçuk saat müdahale etti. Hapishane çalışanları jandarmanın müdahalesine karşı "Devlete karşı devlet" sloganları atıp Fransız milli marşını (Marseillaise) okudu. Barikatlarla kapatılan cezaevi yolu ise 23.00 sularında açıldı. Hapishane yönetimi ile salı saat 14.00'te görüşme yapılacağını açıklayan sendikalar ayrıca "Cumhuriyetin Unutulmuşları" yürüyüşünü düzenleyeceklerini duyurdu.



Çalışanlar, hapishanede genel arama yapılması, çalışan sayısının artırılması ve mahkumlara çıplak aramalara gerekçe mecburiyeti getiren yasanın kaldırılmasını istedi. Sendikanın açıklamasına göre cezaevinde 4 bin 200 tutuklu varken 150 gardiyan eksiği mevcut. Bir gardiyana yüzlerce mahkumun düştüğünden şikayetçi çalışanlar mahkumların gitgide "Daha genç ve daha şiddete yatkın" olduğunu ifade etti.



Öte yandan, perşembe günü 6 gardiyan 8 reşit olmayan mahkum tarafından saldırıya uğramıştı. - PARİS