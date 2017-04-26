Fransa'nın Esed Rejiminin İdlib'te Kimyasal Silah Kullandığını Doğrulaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Esed rejiminin İdlib'teki saldırıda kimyasal silah kullandığına ilişkin Fransa'nın analizinin bu konuda yeni kanıt teşkil ettiğini bildirdi.



Johnson, saldırıya ilişkin Fransa istihbarat servislerinin elde ettiği delillerin bugün ülke basınıyla paylaşılmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu.



Han Şeyhun'da gerçekleşen kimyasal saldırıyla ilgili olarak Fransa'nın hazırladığı analizi memnuniyetle karşıladığını belirten Johnson, "(Bu analiz) Esed rejiminin sorumlu olduğuna işaret eden yeni bir kanıt." ifadesini kullandı.



Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault bugün Elysee Sarayı'ndaki güvenlik konseyi toplantısının ardından ülkedeki istihbarat servislerinin elde ettiği delillerle ilgili bilgileri basınla paylaşmıştı.



Ayrault, açıklamasında, "Fransa istihbaratı tarafından elde edilen örneklere göre, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'e bağlı birlikler, şüphe götürmez biçimde 4 Nisan'daki saldırıda sarin sinir gazı kullanmıştır. Biliyoruz çünkü elimizde daha önceki saldırılardan bazı örnekler vardı ve kıyas yapabildik." değerlendirmesinde bulunmuştu.



Esed rejiminin İdlib'teki kimyasal saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.