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Fransa'nın En Eski Nükleer Santrali Kapatılıyor
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Fransa'nın En Eski Nükleer Santrali Kapatılıyor

Fransa'nın en eski nükleer enerji santralinin 2020 yılında kapatılmasına karar verildi.

Fransa'nın En Eski Nükleer Santrali Kapatılıyor

Fransa'nın en eski nükleer enerji santralinin 2020 yılında kapatılmasına karar verildi.

Kaynak: Dunya.com

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