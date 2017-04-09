Fransa'nın En Eski Nükleer Santrali Kapatılıyor
Fransa'nın en eski nükleer enerji santralinin 2020 yılında kapatılmasına karar verildi.
Fransa'nın en eski nükleer enerji santralinin 2020 yılında kapatılmasına karar verildi.
Kaynak: Dunya.com
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