Fransa'nın En Eski Nükleer Santrali Flamanville Kapatılıyor
Fransa'nın en eski Nükleer Santrali Flamanville'in 2020 Nisan ayında elektrik üretimini durduracağı açıklandı.
Fransa'nın en eski Nükleer Santrali Flamanville'in 2020 Nisan ayında elektrik üretimini durduracağı açıklandı. Fransa'nın kuzeyinde Manş Denizi kıyısında bulunan nükleer santral 1986 yılında kurulmuş ve tek başına ülke enerji ihtiyacının yüzde 3 ila dördünü karşılamaktaydı. Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande 2012 yılındaki seçim kampanyasında söz konusu santrali kapatacağı sözünü vererek yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapacağını açıklamıştı. Fransa elektrik enerjisinin yüzde 75'ini nükleer santrallerden karşılıyor.
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Tags: Nükleer Enerji Fransanın kapatılıyor santrali Fransa siyaseti eski Flamanville nükleer Fransa Gepost: 10 april 2017
Kaynak: Euronews.com
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