Fransa'nın Deaş ile Mücadelesi

PARİS (AA) – Fransa'da yayımlanan bir kitapta, Cumhurbaşkanı François Hollande'ın 2013 yılından bu yana yurt dışında terör örgütü DEAŞ bağlantılı 40'a yakın militanın infazını onayladığı öne sürüldü.



Araştırmacı gazeteci Vincent Nouzille tarafından kaleme alınan "Ölümcül Hatalar" isimli kitapta, Fransa için tehlike arz ettiği gerekçesiyle yaklaşık 40 kişinin terörizmle mücadele adına öldürülmesi konusunda Hollande'ın onay verdiği iddia edildi.



Kitapta, savaş hukukuna aykırı bu infazların dış istihbarat servisi ve özel birlikler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.



Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı, şu ana kadar kitaptaki iddiaları yalanlamadı.



Le Monde gazetesi muhabirleri Gerard Davet ve Fabrice Lhomme tarafından yazılan ve geçen yıl ekim ayında çıkan "Bir Cumhurbaşkanı Bunları Söylememeli" isimli başka bir kitapta ise Hollande'ın Fransızların rehin alınmasından sorumlu olduğu tespit edilen en az 4 DEAŞ militanının öldürülmesi konusunda onay verdiği ileri sürülmüştü.