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Fransa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Valls Programını Açıkladı

Fransa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Valls Programını Açıkladı

Fransa'da bu yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Fransa eski başbakanı Manuel Valls, basına açıkladığı cumhurbaşkanlığı programında Türkiye'nin AB'ne girişine karşı olduğunu ifade etti.

Fransa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Valls Programını Açıkladı

Fransa'da bu yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Fransa eski başbakanı Manuel Valls, basına açıkladığı cumhurbaşkanlığı programında Türkiye'nin AB'ne girişine karşı olduğunu ifade etti.

Eğer cumhurbaşkanı seçilirse 'Türkiye'ye Avrupa Birliği kapılarını kapatacağını' söyleyen Manuel Valls, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu fakat AB'de yeri olmadığını öne sürdü. - Lyon

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