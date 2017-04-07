Fransa Milli Güvenlik Kurulu, Suriye Krizini Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Suriye krizinin çözümü konusunda uluslararası camianın birlikte hareket etmesi gerektiği uyarısında bulundu.



ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasının ardından Milli Güvenlik Kurulu, Elysee Sarayı'nda olağanüstü toplandı.



Toplantı sonunda yapılan yazılı açıklamada, uluslararası topluma birlik çağrısı yapan Hollande, "Hep birlikte yürütülecek tek bir strateji, Suriye'de barış istikrar ve güvenliğin tesisine imkan sağlayacak." ifadesini kullandı.



Ülkesinin, ABD, Avrupalı müttefikleri ve bölge ülkeleri ile birlikte BM çatısı altındaki girişimlere desteğini sürdüreceğini kaydeden Hollande, "Son gelişmeler, koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarını yoğun bir şekilde sürdürürken, Suriye'de herkes tarafından kabul edilecek geçiş dönemine imkan verecek siyasi müzakerelerin de ilerletilmesinin gerekli olduğunu gösteriyor. Terörle mücadele gerçek ve kalıcı bir başarı elde edilebilmesi için bu iki unsur birbirilerinden ayırt edilemez." vurgusunu yaptı.