Fransa, Milletvekillerin "Yakın Akraba Danışmanlarını" Tartışıyor

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde merkez sağ Cumhuriyetçi Partinin adayı François Fillon'un eşi Penelope Fillon'un "milletvekili danışmanı sıfatıyla maaş alması" konusunda başlayan tartışma sürüyor.



Ülkede skandal haberleri ortaya çıkarmasıyla ünlü Mediapart haber sitesi, 52 milletvekilinin eşine, 28 milletvekilinin kızına, 32 milletvekilinin ise oğluna danışman sıfatı ile mecliste iş verdiği yazdı.



Haber sitesi, 2014 yılı rakamlarına göre 577 milletvekilinden 115'inin yakın akrabalarını, danışman sıfatıyla tam gün, yarım gün veya sözleşmeli olarak işe aldığını duyurdu.



Haber sitesi, milletvekillerinin danışmanlarının yüzde 20'sini eş ve çocukların yanında aralarında kuzenlerin de bulunduğu yakın akrabaların oluşturduğuna dikkati çekti.



Le Canard Enchaine dergisi, dün Penelope Fillon'un, eşi François Fillon'a 1998'den itibaren "danışmanlık" yaparak haksız yere maaş aldığını öne sürmüştü.



Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, bu haberin ortaya çıkmasını ardından François Fillon'un eşi Penelope Fillon'un "milletvekili danışmanı sıfatıyla maaş alması" konusunda ön soruşturma başlatmıştı.



Ulusal Mali Suçlar Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, Le Canard Enchaine dergisinin, Penelope Fillon'un eşi François Fillon'a ve başka bir milletvekiline kağıt üzerinde "danışmanlık" yaparak haksız yere 8 yılda 500 bin avroya yakın maaş aldığını öne sürmesi üzerine konu hakkında ön soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.



Ön soruşturmanın, "Kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, kurumsal varlıkların suistimali ve suçun gizlenmesi" iddialarıyla açıldığı belirtilmişti.



Fillon, çarşamba günü Bordeaux şehrini ziyareti sırasında konuya ilişkin açıklamasında, "Ben sadece, hakaret ve kadın düşmanlığı içeren habere karşı dehşete düştüğümü söylemek istiyorum." demişti.



Kendisinin milletvekili olmasının eşinin çalışmasına engel oluşturmadığını savunan Fillon, "Bir siyasetçi, bir kadının sadece evinde reçel yapabileceğini söylese bütün feminist kadınlar feryat eder. Söyleyeceklerim bunlar." demekle yetinmişti.



Bu arada, Sosyalistlerin cumhurbaşkanı adaylarından Benoit Hamon, France 2 televizyon kanalında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, milletvekillerinin eşlerini, aile mensuplarını ve yakınlarını işe alamaması için kesin bir sınır koyulması önerisinde bulunmuştu.



Fransa'da son kamuoyu yoklamalarına göre, nisan ve mayıs aylarında yapılacak iki turlu cumhurbaşkanı seçimlerini merkez sağın adayı François Fillon'un kazanması ihtimali yüksek görülüyor.