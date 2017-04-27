Fransa Mahkemesi, Kosovalı Haradinaj'ın Sırbistan'a İadesini Reddetti

Fransa'da mahkeme, Sırbistan'ın talebiyle gözaltına alınan Kosova eski Başbakanı Ramush Haradinaj'ın Sırbistan'a iade edilmesi talebini reddetti.



Sırbistan makamlarının çıkardığı yakalama kararıyla Ocak ayında Fransa'da gözaltına alınan Haradinaj, Colmar şehrindeki Temyiz Mahkemesi tarafından bu sabah çıkarılan kararla serbest bırakıldı. Kosova'nın başkenti Priştine'de halk, haberi kutlamak için sokağa döküldü.



Haradinaj: "Bu Arnavutların zaferi"



Kosova eski Başbakanı ve muhalefetteki "Kosova'nın Geleceği İçin İttifak" partisinin lideri olan Ramush Haradinaj, serbest bırakılmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Bu Arnavutların zaferidir. Savaşı bizler kazandık" diye konuştu.



"Sırbistan Hükümeti acil toplandı"



Sırp Novosti gazetesinin haberine göre, Fransa'dan gelen haber üzerine Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, öğle saatlerinde kabineyi acil toplantıya çağırdı.



Haradinaj'ın serbest bırakılmasının güzel bir haber olduğunu söyleyen Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, demokratik dünyanın Sırbistan'ın Kosova Kurtuluş Ordusu'na (UÇK) ilişkin ithamlarını ciddiye almadığının görüldüğünü söyledi.



Rama: "Haradinaj Priştine'ye yine kahraman gibi dönüyor"



Gelişmeleri değerlendiren Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Facebook üzerinden yayınladığı paylaşımda, Haradinaj'ın bir kez daha Priştine'de bir kahraman edasıyla boy göstereceğini yazdı. Rama, "Kosova Kurtuluş Ordusu'yla gurur duyuyorum" diyerek Haradinaj'ın serbest bırakılması kararının geç de olsa güzel bir haber olduğunu ifade etti.



Sırbistan Adalet Bakanlığı, savaş suçlarıyla itham ettiği Haradinaj'ın Sırbistan'a teslim edilmesi için resmi müracaatta bulunmuştu. Daha önce Lahey'deki milletlerarası mahkeme tarafından yargılanan Haradinaj, delil yetersizliği ile aleyhindeki suçlamalardan beraat etmişti. 1998 - 1999 yılları arasındaki savaşta Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) kumandanlarından olan Haradinaj, 2015'te de Slovenya'da polis tarafından tutuklandıktan birkaç gün sonra serbest bırakılmıştı. - PARİS