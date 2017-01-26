Fransa Lig Kupası'nda İkinci Finalist Monaco

Fransa Lig Kupası yarı final maçında Monaco, konuk ettiği Nancy'yi 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.



II. Louis Stadı'nda oynanan karşılaşmada Monaco'yu kupada finale taşıyan golü 45+1. dakikada Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao kaydetti.



Kırmızı-beyazlı ekip, 1984, 2001 ve 2003'ün ardından lig kupasında 4. kez finale yükseldi.



Kupadaki diğer yarı final mücadelesinde Paris Saint-Germain, deplasmanda Bordeaux'yu 4-1 mağlup etmişti.



Fransa Lig Kupası'nda son 3 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain ile organizasyonda bir kez mutlu sona ulaşan Monaco arasındaki final karşılaşması, 1 Nisan'da Lyon'da oynanacak.