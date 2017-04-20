Fransa İlaç Güvenliği Ulusal Ajansından Epilepsi İlacı Uyarısı

Fransa'da üretilen, epilepsi ve bipolar bozukluğun tedavisinde kullanılan bir ilacın, hamilelik döneminde alınmasının bebekte nörolojik sorunlara yol açtığı bildirildi.



Fransa İlaç Güvenliği Ulusal Ajansından yapılan yazılı açıklamada, epilepsi ve bipolar bozukluğun tedavisinde kullanılan "Depakine" adlı ilaçtan 1967-2016 yıllarında kullanan hamilelerin dünyaya getirdiği bebeklerde nörolojik sorunlar tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, ilacın neden olduğu nörolojik sorunlarla dünyaya gelen bebek sayısının 2 bin 150-4 bin 100 civarında bulunduğu tahminine yer verildi.



Sanofi şirketi tarafından Fransa'da üretilen, 1967 yılında ruhsatlandırılan "Sodyum valproat" etken maddeli Depakine'nin muadillerinin farklı isimler altında pek çok ülkede epilepsi ve bipolar bozuklukların tedavisi için kullanıldığı ifade edilerek, ilaçla ilgili temel bulgular konusundaki bir raporun, daha sonra kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.