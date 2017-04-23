Fransa Içişleri Bakanlığından Nusretli Seçim Çağrısı
Fransa İçişleri Bakanlığı Twitter adresinden seçmenleri oy kullanmaya Nusret paylaşımı ile çağırdı.
Fransa İçişleri Bakanlığı Twitter adresinden seçmenleri oy kullanmaya Nusret paylaşımı ile çağırdı. Hareketiyle dünyaca ünlenen Nusret'in tuz dökme fotoğrafına zarf montajlayıp paylasan İçişleri Bakanlığı, "İşte o gün geldi! Oyunuzu kullanmak için bulunduğunuz şehre göre saat 19.00'a veya 20.00'ye kadar vaktiniz bulunuyor" paylaşımını yaptı. Fotoğrafı #VoteChallenge ve #ElectionPresidentielle2017 Hashtag'iyle paylaştı. Paylaşılan fotoğrafta ayrıca Nusret'in tişörtünün üzerinde Fransızca "Evet oyumu kullanıyorum" yazıldı.
(Özlem Kaplan / İHA)