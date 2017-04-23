Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan Nusret'li Oy Kullanın Çağrısı

Fransa İçişleri Bakanlığı twitterdan Nusret'li paylaşımıyla Fransızlara oy verin çağrısında bulundu.



Fransa içişleri Bakanlığı Dünyaca ünlü et tuzlama hareketiyle tanınan restoran zinciri sahibi Nusret Gökçenin fotoğrafını paylaşarak, "İşte o gün geldi! Oy kullanmak için bulunduğunuz şehre göre saat 19.00'a veya 20.00'ye süreniz bulunuyor." paylaşımını yaptı. Bakanlık Nusret'in fotoğrafını montajlayarak beyaz tşörtünün üzerine Fransızca, „OuiJe vote", evet oyumu kullanıyorum, yazdı, #VoteChallenge ve #ElectionPresidentielle2017 etiketleriyle paylaştı. - Paris