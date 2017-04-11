Fransa Güvenlik Bahanesiyle Bir Camiyi Daha Kapattı

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Torcy'deki Rahma Camii güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Lingenfeld Caddesi'nde bulunan ve cuma günleri en az 500 kişinin namaz kıldığı Rahma Camii'nin, ülke güvenliğine tehdit oluşturacağı düşüncesiyle valilik kararıyla kapatıldığı aktarıldı.



Rahma Camii'nin, Charlie Hebdo saldırısından bu yana aynı bölgede valilik kararıyla kapatılan üçüncü cami olduğu öğrenildi.



(Tansu Sarıtaylı / İHA)