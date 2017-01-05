Fransa Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'i Polis Bisikletinden İndirdi

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy gittiği Saint-Tropez'de polis tarafından durdurulup ters yöne gittiği gerekçesiyle bisikletinden indirildi. Evinin bulunduğu Cap Nègre'de 31 Aralık'ta bisikletiyle gezintiye çıkan Sarkozy, ters yöne girince genç bir polis memurunun uyarısıyla karşılaştı. Sahilde düzenlenen bir festival için orada bulunan polis memuru, bisikletiyle ters yönde giden eski Cumhurbaşkanı'nı durdurdu.



Sarkozy'yi bisikletinden indirdi



Polis memuru Sarkozy'den güvenlik için bisikletinden inerek yola yürüyerek devam etmesini istedi. Sarkozy genç polis memuruna hiç itiraz etmeden bisikletinden inerek yaya olarak yola devam etti.



Polis ise Sarkozy ile daha önce birkaç kez karşılaştığını, onun için eski Cumhurbaşkanını tanıdığını ancak Sarkozy'ye başka herhangi bir bisikletçiye nasıl muamele yapıyorsa öyle davrandığını söyledi. - Paris