Fransa Dışişleri Bakanı: "Özbekistan'da Gelişim Doğru Yolda"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Özbekistan ziyareti esnasında "Bence ülkeniz doğru gelişim yolunda ilerliyor" ifadelerini kullandı.



Resmi ziyaret kapsamında Özbekistan'da bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Özbekistan'da gelişimin doğru yolda olduğunu belirtti. Ayrault, "Ülkenizde bulunmaktan çok mutluyum. Özbekistan'a bu ilk ziyaretim bana derin bir tarihsel geçmişe ve kültüre sahip memleketinizi daha yakından tanımama imkan verdi" ifadelerini kullandı. Özbekistan'ın bugünkü reformlarına ilişkin konuşan Jean-Marc Ayrault, "Bence ülkeniz doğru gelişim yolunda ilerliyor. Devlet kuruluşu ve yönetimi, hukuk, ekonomi, sosyal destekleme, güvenlik ve istikrar temini gibi alanlarda yeniden yapılanmalar gerçekleştiriliyor" açıklamasını yaptı. Fransız Bakan, uluslararası güvenlik ve terörle mücadelede işbirliği konularının Özbek meslektaşıyla görüşmede ele alındığını söyleyerek, "Biz Özbekistan'ın bölgede barış ve istikrarın sağlanması için yaptığı geniş faaliyetini iyi biliyoruz. ve bu konuda işbirliği yapılmasının gerekçesi ve önemini de anlıyoruz" dedi. - TAŞKENT