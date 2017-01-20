Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, Kosovalı Mevkidaşı Enver Hocay Ile Görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, resmi ziyaret için Paris'te bulunan Kosovalı mevkidaşı Enver Hocay ile görüştü.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayrault ile Hocay'ın görüşmesinde, Fransa ve Kosova arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı. Ayrıca Kosova ve Sırbistan arasında yaşanan son gerginlik ve Kosova'nın AB ile yakınlaşma politikası görüşüldü.



Paris'te geçen yıl 4 Temmuz'da düzenlenen Balkan Zirvesi'nde alınan kararlar da görüşülen konular arasında yer aldı.



Kosova'nın eski başbakanlarından Ramush Haradinaj, Sırbistan'ın çıkardığı yakalama emriyle 5 Ocak'ta Fransa'daki bir havalimanında gözaltına alınmıştı.



Sırbistan yönetimi, Kosova'da kendilerine karşı savaş suçu işlediğini savundukları Haradinaj'ın iadesini istemişti. Kosova makamları ise Haradinaj'ın serbest bırakılmasını talep etmişti. Haradinaj, bir hafta sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahkeme, Sırbistan'dan gerekli belgeleri beklediğini açıklamıştı.