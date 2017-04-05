Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault: "Fransa Açısından Esed'in Ülke Yönetiminde Bulunması Zor Görünüyor"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Lüksemburg'ta düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısında, BM'nin Suriye'de gösterdiği çabaları desteklediğini belirtti. Ayrault, "Uzlaşı, yeniden inşa ve mültecilerin geri dönüşü gerçekleştiğinde, Fransa açısından Esed'in ülke yönetiminde bulunması zor görünüyor" dedi.



Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Lüksemburg'ta düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantı sonrası yatığı açıklamada, Suriye'deki halkın çektiği acıların bir an önce sona ermesi gerektiğini ve BM'nin Suriye'de gösterdiği çabaları desteklediğini ifade etti. Beşar Esad'ın Suriye'deki geleceğine ilişkin sorulan soru üzerine Ayrault, "Uzlaşı, yeniden inşa ve mültecilerin geri dönüşü gerçekleştiğinde, Fransa açısından Esed'in ülke yönetiminde bulunması zor görünüyor" yanıtı verdi.



Ayrıca Jean-Marc Ayrault, Suriyeli taraflar arasında gerçekleştirilen Cenevre görüşmelerini de desteklediğini belirtti. - LÜKSEMBURG