Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault Çin'de

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ile Kuzey Kore arasındaki tansiyonun daha da yükselmesi durumunda savaş çıkma ihtimali doğacağını ancak bu savaşın kazananı olmayacağını söyledi.



Bakan Vang ve Fransız mevkidaşı Jean-Marc Ayrault, başkent Pekin'deki Diaoyütai Devlet Konukevi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında ikili ilişkiler ve bölgesel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bir yanda ABD ile Güney Kore diğer yanda ise Kuzey Kore olmak üzere taraflar arasında gerilimin sürekli arttığına dikkati çeken Vang, herhangi bir anda savaşın patlak verebileceğini dile getirdi.



Vang, "Kore yarımadasında bir savaş çıkması durumunda bu savaşın kazananı olmaz." diyerek, savaşı tahrik eden tarafın tarihi sorumluluğu üstlenmek ve bunun bedelini ödemek durumunda kalacağını söyledi.



Tek çözümün diyalog olduğuna dikkati çeken Vang, tüm taraflara bölgedeki tansiyonu geri dönülemez bir noktaya gelmeden durdurma çağrısında bulundu.



Ayrıca Vang, tarafların tansiyonu düşürmeleri halinde mevcut krizin aşılarak, müzakere masasına geri dönmek için uygun koşulların sağlanabileceğini ifade etti.



İlgili ülkelerin karşılıklı denetim mekanizmaları kurarak yapılan çalışmaları takip etmesi gerektiğini dile getiren Vang, bu sayede Kore yarımadasının nükleerden arındırılması ve barışın tesisi için gerekli koşulların oluşacağı görüşünü paylaştı.



Kore yarımadasında yükselen tehlikeye dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Vang, bu konuda ilgili tarafların resmi ya da gayri resmi, iki, üç veya dört taraflı görüşmesi gerektiğini ve Çin'in her durumda destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.



Suriye'deki kimyasal silah saldırısı



Ayrıca Vang, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasına yönelik bağımsız ve adil bir soruşturma yapılması çağrısını yineledi.



Ülkesi ile Fransa ilişkilerine de değinen Vang, ikili ilişkileri daha da ileri taşımak istediklerine dikkati çekerek, ekonomik alandaki iş birliklerini artırmak istediklerini dile getirdi.



Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault da Suriye'deki çatışmaların sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.



Ayrault, ABD'nin Suriye rejiminin Şayrat Hava Üssü'ne yaptığı saldırıya ilişkin olarak da "Suriye rejiminin hava gücü ve ordusunu kısıtlayanlar uluslararası toplum tarafından desteklenir." ifadesini kullandı.



Suriye'deki iç savaşta 300 bin kişinin öldüğünü, 11 milyon kişinin yerlerinden edildiğini ve on binlercesinin de rejimin hapishanelerine atıldığını anlatan Ayrault, "Bir ülke yok edildi." diye konuştu.