Fransa'dan Yurt Dışına Savaşmaya Gidenler

PARİS (AA) – Fransa'da Terörle Mücadele Koordinasyon Ünitesi Şefi Loic Garnier, ülkeden savaşmak için Irak ve Suriye'ye gidip dönen yaklaşık 200 kişinin "ciddi tehdit oluşturduğunu" bildirdi.



Garnier, Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'in yanında savaşmak için gidenler ve dönenlerle ilgili Le Figaro gazetesine açıklamalarda bulundu.



Loic Garnier, şu anda Irak ve Suriye'de DEAŞ yanında savaşanların sayısının 700 civarında olduğunu tahmin ettiklerini ve bunların 250'sinin aktif olarak silah ve bomba kullanarak, adam öldürmek için gerekli her türlü eğitimi aldıklarını bildirdi.



Avrupa'dan DEAŞ'e katılanların sayısının üç bin civarında olduğu tahmininde bulunan Garnier, ülkenin nüfusu ile kıyaslandığında terör örgütüne AB ükelerinden en yoğunlukta iştirakin Belçika'dan olduğunu kaydetti.



Fransa'dan Suriye ve Irak'a gidenler arasından 232'sini hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini belirten Garnier, savaştıktan sonra Fransa'ya geri dönen 200'den fazla kişinin güvenlik açasından ciddi tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.



Bu kişilerin, polisin kendilerini izlemesinden bir şekilde kurtulmuş olabileceğine dikkati çeken Garnier, "Bu geri dönenlerden bazıları oldukça tehlikeli. Paris'te Bataclan'daki konser salonunda olduğu gibi büyük bir soğukkanlılıkla bu insanlar saldırı düzenleyip, cinayet işleyebilir, el yapımı bomba hazırlayıp intihar saldırısı düzenleyebilirler ya da Nice kentinde kamyonla düzenlenen tek kişilik saldırı gibi dışarıdan emir alıp eylemlere geçebilirler." ifadesini kullandı.