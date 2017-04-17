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Fransa'dan Referandum Yorumu
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Fransa'dan Referandum Yorumu

Anayasa değişikliği referandumu sonrası açıklama yapan Fransa, idam cezasıyla ilgili olası bir halk oylaması düzenlemesine karşı uyarıda bulundu.

Fransa'dan Referandum Yorumu

Anayasa değişikliği referandumu sonrası açıklama yapan Fransa, idam cezasıyla ilgili olası bir halk oylaması düzenlemesine karşı uyarıda bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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