Fransa'dan Referandum Yorumu
Anayasa değişikliği referandumu sonrası açıklama yapan Fransa, idam cezasıyla ilgili olası bir halk oylaması düzenlemesine karşı uyarıda bulundu.
Anayasa değişikliği referandumu sonrası açıklama yapan Fransa, idam cezasıyla ilgili olası bir halk oylaması düzenlemesine karşı uyarıda bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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