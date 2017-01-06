Fransa'dan İzmir'deki Terör Saldırısına Kınama

Fransa, İzmir'deki terör saldırısını kınadı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, teröristlere müdahale ederken şehit düşen ve çok sayıda can kaybına sebep olabilecek nitelikteki saldırıyı önleyen polis memuru Fethi Sekin'in örnek cesaretine saygı duyulduğu kaydedildi.



İzmir'de dün gerçekleştirilen terör saldırısında polis memuru Sekin ve adliye çalışanı Musa Can şehit olmuş, 2 terörist ise ölü ele geçirilmişti.