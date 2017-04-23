Fransa'dan Ilk Sonuçlar Geldi

Fransa'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için ilk sonuçlar belirlenmeye başladı. Sonuçlara göre Emmanuel Macron seçimi önde götürüyor. Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu Fransız seçmenlerinin büyük katılım oranı ile gerçekleşti. Bazı şehirlerde kullanma işlemleri yerel saat ile 20.00'a kadar devam ederken bir çok şehirde oy sayma işlemine 19.00'da başlandı. Oy sayımına oyunu kullanmış ya da kullanmamış her vatandaş sayım sırasında izleyici ve sayım görevlisi olarak katılabiliyor. Oy sayım işlemi 4 kişilik masalarda gerçekleşiyor, bir kişi zarftan pusulayı çıkarıyor bir diğeri adayın ismini okuyor ve iki kişi de ayrı ayrı yazıyor. Masaları gezen sandık Başkanı ve Parti Temsilcileri geçersiz olan oyların üzerine imza atıyor.



Parti Temsilcileri sayım sorumlularının bazılarının daha önce bazı adayların oy pusulasını çorabına saklamaya çalıştığını ifade ederken, "Genel olarak samimi ve rahat bir ortamda gerçekleşse de sayım işlemi dikkatle takip edilmeli" denildi.



Sayım işlemleriyle ortaya çıkan ilk sonuçlar ise Emmanuel Macron için yüzde 23.8, Marine Le Pen için yüzde 21.6, François Fillon yüzde 20.3, Jean Luc Melenchon yzde 19.6 ve Benoit Hamon için yüzde 6.1 olarak açıklandı.



(Özlem Kaplan/İHA)