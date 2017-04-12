Fransa'daki Referandum Oyları Türkiye'ye Gönderildi

Referandum oyları, Fransa'da temsilciliklerinden uçakla Türkiye'ye gönderildi.



Toplam 326 bin 375 seçmenin bulunduğu Fransa'da kullanılan 148 bin 417 oy Türkiye'den gelen yetkililere teslim edildi. Öte yandan Fransa'da kullanılan oy oranı Paris'te yüzde 42,62; Strazburg'da yüzde 47,52; Lyon'da yüzde 43,87; Marsilya'da yüzde 51,82; Bordo'da yüzde 51,08 ve Nantes'da yüzde 51,69.



Fransa'da en yüksek oy kullanma oranı ise Marsilya'da gerçekleşti. - PARİS