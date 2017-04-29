Fransa'daki Hapishanelerde Tutuklu Rekoru

Fransa'da hapishanelerde bulunan tutukluların sayısı 70 bini geçti ve yeni bir rekor kırıldı.

Fransa'daki Hapishanelerde Tutuklu Rekoru

Fransa'da hapishanelerde bulunan tutukluların sayısı 70 bini geçti ve yeni bir rekor kırıldı.

Kaynak: Dunya.com

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