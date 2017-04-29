Fransa'daki Hapishanelerde Tutuklu Rekoru

Fransa'daki hapishanelerde tutuklu bulunanların sayısı 70 bini geçerek yeni bir rekora ulaştı.



Fransa Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1 Nisan itibarıyla tutuklu sayısı 70 bin 230 oldu.



Daha önce de mart ayında rekor kırılmış ve bu rakam 69 bin 430 olmuştu.



Fransa'daki hapishanelerde yaşanan yoğunluk zaman zaman insan hakları derneklerinin de tepkilerine yol açıyor.



Fransa'daki tüm hapishanelerin normal kapasitesinin 58 bin 670 olduğu bildiriliyor.



Paris'te 13 Kasım 2015'de gerçekleşen ve 130'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırıların ardından ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti.



Halen yürürlükte olan olağanüstü hal kapsamında pek çok kişi gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.



Fransa'da son 2 yılda yaşanan terör olaylarında 230'dan fazla kişi hayatını kaybetti.