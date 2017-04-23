Fransa'daki Cumhurbaşkanı Seçimi

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre ikinci tura kalmayı başaran aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) Partisi'nin lideri Marine Le Pen, Fransız halkını Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'ye götürecek ilk aşamanın geride kaldığını belirtti.



Le Pen, ilk sonuçların açıklanmasının ardından seçmenleriyle bir araya geldiği kampanya merkezinde kameraların karşısına geçerek sonuçları değerlendirdi.



Seçmenlerine teşekkür eden Marine Le Pen, "Fransız halkını Elysee'ye götürecek ilk aşama aşıldı. Bu bir kez ele geçen bir fırsattır. Vahşi küreselleşme medeniyetimizi tehdit ediyor." dedi.



Bu sonuçlarla Fransız halkının kültürü, bağımsızlığı ve refahının sorumluluğunu omuzlarına yüklediğini ve bunu gururla taşıyacağını belirten Le Pen, "Fransız halkını özgürleştirmenin ve halkın adayına oy vermenin vaktidir. Yıkım döneminin sonunda şimdi ulusal birliğe çağrı yapıyorum. Tüm yurtseverleri, kökeni ve yönelişi ne olursa olsun, Ulusal Cephe projesinin arkasında durmaya davet ediyorum." diye konuştu.



Marine Le Pen, ikinci tur oylamanın da son derece hayati öneme sahip olduğunu kaydederek, "Ya eskisi gibi kitlesel göçler, düzensizlik, teröristlerin serbestçe dolaşımı gibi bir sistemin devamına ya da kimliğimizi koruyan sınırları kapatılmış ve Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmış bir Fransa'nın tercih edileceğini" ifade etti.



Aşırı sağcı lider ayrıca, kendisinin halkın adayı olduğunu belirterek, rakibi Emmanuel Macron'un ise uluslararası lobilerin ve finans çevrelerinin desteğiyle Fransa için bir yıkım olacağını iddia etti.



Seçimlerle ilgili bir televizyon kanalında canlı yayına katılan Ulusal Cephe'nin kurucu lideri Jean-Marie Le Pen ise sonuçları, "Ben kızım Marine'e göre daha ayrıştırıcı biriydim. Marine, birleştirmeyi başardı." sözleriyle değerlendirdi.



Cumhurbaşkanı ilk tur seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre, 11 adaydan hiç birisi seçilmek için gerekli olan yüzde 50 oranında oyu alamadı.



Buna göre en fazla oyu alan ilk iki aday Le Pen ve bağımsız aday Macron, 2'nci tura çıkmayı başardı.



Seçimde dikkati çeken bir diğer olay ise "Fransa tarihinin iki köklü geleneği, merkez sağ ve merkez solu temsil eden partilerin adaylarının yarış dışı kalışı" olarak gösteriliyor.