Fransa'daki Cumhurbaşkanı Seçimi

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için sandık başına giden seçmenlerin oranının yerel saatle 17.00 (TSİ 18.00) itibarıyla yüzde 69,42 olduğu bildirildi.



Fransa İçişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, yerel saatle bazı bölgelerde 07.00 (TSİ 08.00), bazı yerlerde ise 08.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy kullanma işleminde oyunu veren seçmenlerin yerel saatle 17.00 itibarıyla yüzdesi açıklandı.



Buna göre, söz konusu saate kadar seçmenlerin yüzde 69,42'si sandığa gitti.



Bu oran beş yıl önceki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yüzde 70,59'du.



Toplam 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylamasında Fransa'nın ana kara topraklarında 45,67 milyon seçmenden oylarını kullanmak isteyenler saat 20.00'ye (TSİ 21.00) kadar oy kullanabilecekler.



Geniş güvenlik önlemleri altında 69 bin 245 seçim merkezinde gerçekleşen oy kullanma işleminde 50 bin polis ve jandarmanın yanı sıra 7 bin asker görev yapıyor.



Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek.