Fransa'daki Cumhurbaşkanı Seçimi

Fransa'da geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen cumhurbaşkanı seçiminde aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) Partisi adayı Marine Le Pen'in oy kullandığı merkezin önüne gelen feminist aktivist grup Femen üyeleri protesto gösterisi yaptı.



Le Pen'in oyunu kullandığı Henin-Beaumont oy kullanma merkezinin önüne gelen Femen üyeleri, yüzlerinde Le Pen maskesiyle ve üstsüz olan bedenlerindeki "Team Marine" (Marine ekibi) yazısıyla dikkati çekti.



Gösteri polisin müdahalesiyle engellendi.



Öte yandan ülkenin doğusundaki Besançon şehrinde bir oy kullanma merkezi, civarda terk edilmiş ve çalışır durumdaki bir arabada silah bulunması üzerine boşaltıldı.



Arabanın çalıntı olduğu ve plakasının sahte olduğunun tespit edildiği, bölgeye bomba imha uzmanlarının çağrıldığı bildirildi.



Toplam 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylamasında Fransa'nın ana kara topraklarında 45,67 milyon seçmenden oylarını kullanmak isteyenler saat 20.00'ye (TSİ 21.00) kadar oy kullanabilecekler.



Geniş güvenlik önlemleri altında 69 bin 245 seçim merkezinde gerçekleşen oy kullanma işleminde 50 bin polis ve jandarmanın yanı sıra 7 bin asker görev yapıyor.



Ülkede son iki yılda gerçekleşen terör eylemlerinde 230'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.



Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek.