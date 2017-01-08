Fransa'da Yolcu Otobüsü Viyadükten Düştü: 4 Ölü

Fransa'nın Soane-et-Loire vilayetinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 30 kişi de yaralandı. Portekizli yolcuları İsviçre'ye götüren otobüsün Charolles kenti yakınlarında buzlanma nedeniyle viyadükten aşağı düştüğü bildirildi.
Olayın yaşandığı (RN) 79 numaralı otoyol daha önce de benzer ölümcül kazalarla gündeme gelmişti.
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Tags: Ölüm viyadükten otobüsü Otobüs kazası Kaza Fransada ölü düştü: yolcu Fransa Gepost: 08 januari 2017
Kaynak: Euronews.com