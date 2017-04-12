- Fransa'da yanan kampın göçmenleri sakin bir gece geçirdi



PARİS - Fransa'nın kuzeyindeki Dunkerque şehrin yakınlarında bulunan sığınmacı kampında çıkan yangından sonra kampın çoğunluğu yandı. Yaşanan olayın ardından göçmenler, spor salonlarına yerleştirilerek sakin bir gece geçirmeleri sağlandı.

Kampın çoğunluğunun yok olduğu yangından sonra göçmenler, Grande-Synthe ve Dunkerque şehirlerinde sığınmacılar için açılan 4 ayrı spor salonunda geceyi geçirdi. Fransız Konut Bakanı Emmanuelle Cosse, kampın bin 400 kişilik nüfusundan yaklaşık bin kişinin spor salonlarına yerleştirildiğini açıkladı.

Fransız İçişleri Bakanı Matthias Fekl ve Fransız Konut Bakanı Emmanuelle Cosse, dün akşam saatlerinde olay yerine gitti. Matthias Fekl yaptığı açıklamada, "Buraya yeniden kamp inşa edilmeyecek" ifadelerini kullandı. Fekl "Milletvekilleriyle ve derneklerle birlikte doğru çözümler bulunmalı" ifadelerini kullandı. Emmanuelle Cosse ise Dunkerque şehrinde göçmenler için 1 spor salonu açıldı. İlk önce kadınlar ve çocuklar, otobüslerle güvenli bölgelere götürülecek. Bugün başlayan taşıma işlemi bu hafta sonuna kadar sürecek" diye konuştu.