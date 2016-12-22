Fransa'da, Türkiye Düşmanı Olan Cumhurbaşkanı Adayı Valls'e Unlu Saldırı!

Fransız solunun cumhurbaşkanı adayı olmak için başbakanlıktan istifa edip ön seçim için kolları sıvayan Manuel Valls'e, Strazburg ziyareti sırasında un çuvalı fırlatıldı.

ADAYA UNLU PROTESTO

Mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine Fransız solunun adayı olarak girmek isteyen Valls, başbakanlıktan istifası sonrası seçim gezilerine ağırlık verdi. Partililer ve yerel yöneticilerle görüşmek üzere Strazburg'a gelen Valls, Noel pazarını ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Daha sonra bir toplantı için Noel pazarının kurulduğu Broglie Meydanı'na yakın bir restorana doğru yönelen Valls, Fransa'da artık gelenekselleşen bir protesto gösterisiyle karşılaştı.



Başbakan olduğu dönemde tartışmalı çalışma yasasını meclis oyuna götürmeden özel yetkiyle geçiren Valls'e bir kişi un çuvalı fırlattı. "49.3'ü unutmadık" şeklinde bağırarak un çuvalını Valls'e doğru fırlatan kişi çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Unlu saldırı sonrası restoranda yüzünü ve elbisesini temizleyen Valls, "Bu tür şeyler seçim kampanyasının neşesidir, sorun yok" ifadeleriyle saldırganı pek ciddiye almadığı mesajını verdi.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Fransa'da büyük grev ve gösterilere neden olan çalışma yasası reformunu, anayasanın 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Genel Kurul'da oylanmadan geçirme hakkını kullanan Valls, tepki çekmişti. Hükümetin, tasarının geçmeme ihtimalinin yüksek oluşu nedeniyle böyle bir tercihte bulunduğu belirtilmiş ve uygulama ülke genelinde tartışma yaratmıştı.

Ocak ayı sonunda yapılacak önseçim ile Fransız solunun cumhurbaşkanı adayı belirlenecek. Yarışta Valls dahil 7 aday bulunuyor.

Fransa'da yaygın olarak kullanılan unlu protestoya daha önce Cumhurbaşkanı François Hollande ve eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi hedef olmuştu.