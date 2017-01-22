Fransa'da Türk Çocukları, anadil eğitim kurslarını tamamladı



Gülten Özbey Paris, 21 Ocak, (DHA) - Paris Anadolu Kültür Merkezi T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu himayesinde 27 Ağustos'ta başlayan 'Fransa'da Yaşayan Türk Çocuklarının Türkçe Öğrenmesi' projesinin bitiminde katılım belgesi töreni düzenlendi.



'Fransa'da Yaşayan Türk Çocuklarının Türkçe Öğrenmesi' projesi kursları, 6-8 yaş, 9-13 yaş ve 14-17 yaş grupları olmak üzere 3 grupta gerçekleştirildi.



Kültür Merkezi Başkanı Dr. Demir Önger, merkezde 4 yıldır çocuklar için Türkçe kursları düzenlediklerini ve her geçen yıl kurslara olan ilginin arttığını belirtti. Önger, daha fazla çocuğun bu imkandan faydalanması için geçen yıl bir projeyle Başbakanlık Tanıtma Fonu'na başvurduklarını ve aldıkları bu fon sayesinde 100 Türk çocuğunun ana dilini öğrendiğini veya geliştirdiğini söyledi.



'Çocukların anavatandan kopmaları engellenmiş olacak'



Önger, 'Bu projenin hedeflerinden biri de bilhassa ebeveynlerden birinin yabancı olduğu evliliklerden çocuklarımızın Türk dilinden ve Türk kültüründen mahrum kalmamalarıdır. Bu şekilde çocuklarımızın Türk dilini öğrenmeleri ile anavatandan kopmaları da engellenmiş olacaktır.'



Projenin başarıya ulaştığını ve büyük bir ilgi gördüğünü dile getiren Başkan Önger, kültür merkezi ve öğrenci velilerinin bu projenin devamını arzu ettiklerini, bunun için de ilgili makamlara gerekli başvuruları yapacaklarını söyledi.



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