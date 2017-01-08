Fransa'da Trafik Kazası

Fransa'da Portekizli turistleri İsviçre'ye götüren otobüs devrildi, en az 4 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.



Fransa'nın iç bölgelerinde yer alan Saone-et-Loire kentinde meydana gelen kazada yaralananların üçünün durumunun ağır olduğu bildirildi.



Soğuk hava koşulları ve yoldaki buzlanmanın, otobüsün sabaha karşı yoldan çıkarak devrilmesine neden olduğu tahmin ediliyor.



Kazayla ilgili soruşturmayı başlatan Fransız savcı Karine Malara, basına yaptığı açıklamada, "Kazanın nedeninin, şoförün kayarak yoldan çıkan otobüsün kontrolünü kaybetmesi olduğu görülüyor." dedi.



Kazada yaralananların bölgedeki en yakın hastanelere sevk edildiği belirtildi. Kazanın olduğu bölgedeki valilik, dün sürücüleri buzlanma nedeniyle uyarmıştı.