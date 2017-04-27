Fransa'da Terörle Mücadele

Fransa'nın deniz aşırı topraklarından La Reunion adasında terör şüphesiyle evi aranan bir kişinin ateş açmasıyla 2 polis yaralandı.



Le Figaro gazetesinin haberine göre, La Reunion adasının doğusunda Saint-Benoit kentinde internette terörü savunan görüşler paylaştığı gerekçesiyle aranan kişinin evine baskın düzenlendi.



Baskın sırasında şüphelinin ifade vermeyi reddettiği ve silahıyla 2 polisi memurunu hafif yaraladığı belirtildi.



Evde patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu, Paris Cumhuriyet Savcılığının terörle mücadele biriminin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.