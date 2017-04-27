Fransa'da Terörle Mücadele

Fransa'nın deniz aşırı topraklarından La Reunion adasında terör şüphesiyle evi aranan bir kişinin ateş açmasıyla 2 polis yaralandı.

Fransa'da Terörle Mücadele

Fransa'nın deniz aşırı topraklarından La Reunion adasında terör şüphesiyle evi aranan bir kişinin ateş açmasıyla 2 polis yaralandı.

Le Figaro gazetesinin haberine göre, La Reunion adasının doğusunda Saint-Benoit kentinde internette terörü savunan görüşler paylaştığı gerekçesiyle aranan kişinin evine baskın düzenlendi.

Baskın sırasında şüphelinin ifade vermeyi reddettiği ve silahıyla 2 polisi memurunu hafif yaraladığı belirtildi.

Evde patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu, Paris Cumhuriyet Savcılığının terörle mücadele biriminin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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