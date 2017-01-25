Fransa'da Terörle Mücadele

PARİS (AA) – Fransa'da düzenlenen bir anket, seçmenlerin yurt dışına savaşmaya gidenlerin askeri operasyonla etkisiz hale getirilmesine büyük ölçüde destek verdiğini ortaya koydu.





Ifop araştırma merkezi, cumhurbaşkanı seçimlerinin en güçlü adayı olarak gösterilen sağcı François Fillon tarafından ilk kez gündeme getirilen öneriyle ilgili bir anket düzenledi.



Anket, Fransızların yüzde 85'inin, ülkeyi tehdit eden terör örgütleri safında yurt dışında çatışmalara katılan Fransızların askeri operasyonla etkisiz hale getirilmesine güçlü bir destek verdiğini gösterdi.



Cumhurbaşkanı Françis Hollande'ın, geçen yıl sonu verdiği bir röportajda yurt dışında savaşan 10'a yakın Fransız teröristinin etkisiz hale getirilmesi için özel askeri birliklere emir verdiğini açıklaması, ülkede konu ile ilgili yasal bir tartışmayı da beraberinde getirmişti.



Son araştırmalar, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ saflarında 700'e yakın Fransız vatandaşının yer aldığını gösteriyor.



Ulaştırma sektörüne yakın takip



Bu arada, France Soir gazetesi, hükümetin terörle mücadelede aldığı önlemler çerçevesinde 250 bine yakın ulaştırma sektörü çalışanını mercek altına alacağını yazdı.



Gazete, yeni oluşturulacak ulusal güvenlik idari soruşturma servisi ile olası terör saldırılarını önlemek için sayıları 250 bini bulan ulaştırma sektörü çalışanlarının dosyalarının yeniden inceleneceğini belirtti.



Yeni bir genelgeyle oluşturulacak servis, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis ve jandarmanın işbirliği ile 1 Mart'tan itibaren çalışmalarına başlayacak.



Paris'te 13 Kasım 2015 tarihinde 6 farklı noktaya düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından ülkede olağan üstü hal uygulaması ilan edilmişti.



Geçen yıl 15 Temmuz'da Nice kentinde düzenlenen ve 84 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının ardından ise olağan üstü hal uygulamasının uzatılması kararlaştırılmıştı.