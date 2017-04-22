Fransa'da Tatil Seçimi Etkileyecek mi ?

66 milyon nüfuslu Fransa'da 45 milyon seçmenden yaklaşık 30 milyon seçmen yarın birinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başı yapacak.



Fransa'da Paskalya ve Bahar bayramı nedeniyle çoğu bölgelerde okulların 23 Nisan tarihine kadar tatil olması birinci tur seçimlerine katılım oranını düşüreceği tahmin ediliyor. Birinci tur seçimlerinde 11 adaydan hiçbiri çoğunluğu kazanmazsa, bir hafta sonra 7 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerin sonucunda ülkenin yeni cumhurbaşkanın kim olacağı kesinleşecek.



2012 yılında Sosyalist Partisinden seçilen cumhurbaşkanı François Hollande yüzde 52 oy almıştı. En yakın rakibi (UMP) partisinden Nicolas Sarkozy yüzde 48 oyla seçimlere veda etmişti. 2012 yılında birinci ve ikinci tur seçimlerine 35 milyon seçmen sandığa gitmişti. Fransa'da sandıklarda oy kullanma işlemi saat 8.00 de başlıyor. Büyük kentlerde oy kullanma süresi saat 20.00 ve küçük yerleşim yerlerinde oy kullanma işlemi saat 19.00'a kadar devam edecek.



Almanya'da yaşayan Fransızlar temsilciliklerde oy kullanacak



Fransa'nın en yakın komşusundan biri olan Almanya'da yaşayan yaklaşık 200 bin Fransız vatandaşın Almanya'da Berlin, Hamburg, Münih, Saarbrücken, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf kentlerinde bulunan Fransız Konsolosluklarında oy kullanabilecek. Birinci tur seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçları akşam saat 20.00'den sonra İçişleri Bakanlığı tarafından basına açıklanacak. Kesin sonuçların gece yarısına doğru netleşmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı resmi sandık sonuçlarını 26 nisan Çarşamba günü açıklayacak. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Elysee Sarayına veda etmeye hazırlanıyor. - Z