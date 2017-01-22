Fransa'da Sosyalistler Cumhurbaşkanı Adayı İçin Sandık Başında





Fransa'da iktidardaki Sosyalist Parti cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adayını belirlemek amacıyla yapılan ön seçimlerin ilk turu için sandık başında. Bu seçimde eski Başbakan Manuel Valls'in de aralarında bulunduğu 7 cumhurbaşkanı aday adayının içinden 2 isim belirlenecek.



Oyunu başkent Paris yakınlarındaki Evry'de kullanan Valls katılım oranının önemini vurgulayarak Sosyalist seçmene oy vermesi çağrısında bulundu: "Bugün verilecek tek mesaj katılımla ilgili; Fransızlar, Fransız seçmenler oy kullanmalı. Bu şu anda en önemli şey. Kartlar masada, gelin hepimiz katılalım."



Sosyalist Parti'nin ön seçimlerinde Manuel Valls'in yanı sıra öne çıkan diğer iki isim ise eski bakanlar Arnaud Montebourg ve Benoit Hamon: "Fikirlerimi Fransa'nın her yerine taşıdım ve umuyorum ki seçmenleri ikna etmeyi başarmışımdır. Bekleyip göreceğiz. Katılım oranı yüksek olursa, seçilen isme büyük bir meşruluk kazandırır, aksi takdirde daha zor olacak. Bu yüzden de seçime katılımın yüksek olmasına ihtiyacımız var."



Ön seçimlerin 29 Ocak'taki ikinci turunda da Sosyalist Parti, 23 Nisan ve 7 Mayıs'ta iki turlu düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak nihai adayını seçecek.



Fransa'da yapılan son kamuoyu yoklamaları cumhurbaşkanlığı seçim yarışının merkez sağın adayı François Fillon ile aşırı sağın adayı Milli Cephe (FN) Lideri Marine Le Pen arasında geçeceğini gösteriyor. Ancak bazı siyasi analistler bir tahminde bulunmak için henüz erken olduğunu ifade ediyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Sosyalistler başında cumhurbaşkanı adayı Manuel Valls Fransada sandık Fransa için Gepost: 22 januari 2017