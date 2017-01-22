Fransa'da Sosyalistler Cumhurbaşkanı Adayı İçin Sandık Başında





Fransa'da iktidardaki Sosyalist Parti cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adayını belirlemek amacıyla yapılan ön seçimlerin ilk turu için sandık başında.



Bu seçimde Sosyalist cumhurbaşkanı aday adayı olan eski Başbakan Manuel Valls'in de aralarında bulunduğu 7 adayın içinden 2 isim belirlenecek. Valls'in yanı sıra öne çıkan diğer iki isim ise eski bakanlar Arnaud Montebourg ve Benoit Hamon. Ön seçimlerin 29 Ocak'taki ikinci turunda da Sosyalist Parti, 23 Nisan ve 7 Mayıs'ta iki turlu düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak nihai adayını seçecek.



Fransa'da yapılan son kamuoyu yoklamaları seçim yarışının merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon ile aşırı sağın adayı Milli Cephe (FN) Lideri Marine Le Pen arasında geçeceğini gösteriyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Sosyalistler başında cumhurbaşkanı Erken seçim Manuel Valls Fransada sandık adayı için Fransa Gepost: 22 januari 2017