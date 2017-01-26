Fransa'da Sol Cephe Ön Seçimlerine Yolsuzluk Gölgesi Düştü





Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine üç ay kala, kampanyalarında heyecan dorukta. Sağın güçlü adayı François Fillon kasım ayında yapılan ön seçimlerde tahminleri yanıltarak ilk sırada yer aldı.



Yoluna son hızla devam eden Fillon'un önünde şimdi de güçlü bir skandal engeli bulunuyor.



Fransız hiciv dergisi Canard enchaine, Fillon'un 8 yıl boyunca eşi Penelope Fillon'u parlamenter danışman sıfatıyla işe aldığını ve hiç bir zaman bu görevi yerine getirmeyen eşine yıllık 500 bin Euro maaş ödendiğini bordrolarla kanıtladı.



François Fillon tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Kokmuş çorap senaryoları yazılıp çizilmeye başlandı. Ama yorum yapmayacağım çünkü yorum yapılacak bir konu yok. Sadece bu makaledeki hor görme ve kadın düşmanlığının beni dehşete düşürdüğünü söyleyebilirim. Benim eşim olduğundan dolayı çalışmaya hakkı olmadığını mı sanıyorsunuz."



Ancak sorun Penelope'un eşi tarafından işe alınması veya Fillon'un ifade ettiği gibi bir kadının çalışması değildi. Sorun Penelope'un hiç bir zaman çalışmadan, iş yerine dahi ayak basmadan bu parayı aldığı iddiası. Penelope gerçekten çalıştı mı? Mahkemeye gidilirse hakimlere kanıtlanması gereken nokta bu olacak.



Ağustos ayında hükümetten istifa eden eski Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron ise uluslararası arenadaki ilişkilerini güçlendirmek ve sahada tecrübe sahibi olmak için dün Lübnan'daydı. Macron Fransız basınında hem sağ, hem de sol partilerin ayağına batan diken olarak biliniyor.



Macron'un, nisan ayında başlattığı ve partiler üstü bir hareket olarak tanımladığı En Marche hareketine hem sol, hem de radikal sağ kanattan siyasiler katıldı. Harekette ean Luc Melenchon'dan Ulusal Cephe'ye, Sosyalist Parti'den Yeşiller'e kadar çok sayıda siyasi yer alıyor.



Sol cephe ön seçimlerinin finalistleri Manuel Valls ve Benoit Hamon pazar günü son kez karşı karşıya gelecek. Karşıt iki vizyona sahip iki siyasinin ekonomi konularında uzlaşması da zor görünüyor.



Valls: "Seçim kampanyasının zaferi bu düşünce üzerine kurulu olunca bir nevi kum pazarcısı, illüzyon tüccarı gibisiniz. Hayal kırıklıkların oluşmasına neden olacak."



Hamon: "Benoit Hamon'un çalışmanın sonunu getirecek aday olacağı söyleniyor. Bu çok saçma. Tembellik, oyunun kurallarında hiç biri değiştirmek istememekte saklıdır."



Solun bir kanadı daha gerçekçi olmaya çabalarken, diğer kanadıysa daha yenilikçi ve sosyal devlet fikrini güçlendirmeye odaklı. Biri François Hollande'ın arkada bıraktıklarını sırtlarında taşırken şimdiki yönetimle aralarına mesafe koymak zorunda, diğerleriyse hükümmetten istifa ederek baş kaldıranlar… Bu akşam yapılacak son tartışmanın ardından pazar günü Sosyal Partinin simgesi gülü kimin kazanacağı belli olacak.



Auteur: euronews-tr



Tags: Sosyalist Parti gölgesi Manuel Valls yolsuzluk Marine Le Pen sol Fransa siyaseti Fransada düştü François Fillon seçimlerine cephe Gepost: 25 januari 2017