Fransa'da Sığınmacı Kampındaki Yangın

Fransa'dan İngiltere'ye geçmek isteyen yaklaşık bin 500 sığınmacının kaldığı Grande-Synthe kampının, pazartesi gecesi çıkan yangında önemli bir bölümünün hasar görmesi sonucu yaklaşık bin 200 sığınmacı bölgedeki acil durum konaklama merkezlerine yerleştirildi.



İçişleri Bakanı Matthias Fekl ve İskan Bakanı Emmanuelle Cosse, bölgeye yaptıkları ziyaretin ardından yaptıkları ortak açıklamada, sığınmacıların konaklama ihtiyacı için hükümet tarafından acil durum planı uygulaması başlatıldığını bildirdiler.



Yaklaşık bin 200 sığınmacının konaklaması için bölgedeki spor salonlarının kullanıldığını belirten bakanlar, hedeflerinin olaydan etkilenenleri bir an önce ağırlamak ve onlara iltica başvurusu yapma imkanı sağlamak olduğunu kaydetti.



Grande-Synthe'de Afgan ve Kürt sığınmacılar arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı bildirilen kavganın ardından, 5 kişinin daha yaralanmasına neden olan yangın çıkmış, yangında kampın yaklaşık yüzde 80'i hasar görmüştü.



Derme çatma çadırlardan oluşan kamp, yaklaşık bir yıl önce kurulmaya başlanmıştı. Kampın nüfusu, Calais'de bulunan sığınmacı kampının ekim ayında kapatılmasının ardından artmıştı.



Geçen hafta kamptaki sığınmacılardan bazıları, İngiltere'ye giden kamyonlara saklanmak amacıyla yakınlardaki yolu kütüklerle kapatmak istemişti.