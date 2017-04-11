Fransa'da Sığınmacı Kampında Yangın: En Az 10 Yaralı

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Grande-Synthe sığınmacı kampında yangın çıktı. Yangında en az 10 kişi yaralandı.



Kampın yarısından fazlasını yok eden yangında 10'dan fazla yaralının olduğu öğrenildi. En az bin 500 sığınmacının bulunduğu kampta pazartesi gecesi çıkan yangının alevleri kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Kuzey bölgesi vali sözcüsü Michel Lalande, yangın yerine gideceğini açıkladı. Kuzey Bölgesi Yangın ve İlk Yardım Operasyonel Merkezi (Codis) tarafından kampta yan yana duran küçük tahta evlerin yaklaşık 4 sığınmacı aldığı ve kampın tamamının yandığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kampta yangının çıkma sebebinin ise görgü tanıklarına göre sığınmacılar arasında yaşanan hesaplaşma olduğu iddia edildi. - PARİS