Fransa'da Sığınmacı Kampı Yangınına Soruşturma

Fransa'dan İngiltere'ye geçmek isteyen yaklaşık bin 500 sığınmacının kaldığı Grande-Synthe kampında dün gece çıkan yangınla ilgili soruşturma açıldı.



Grande-Synthe Belediye Başkanı Damien Careme, düzenlediği basın toplantısında, kentteki sığınmacı kampında Afgan ve Kürt sığınmacılar arasındaki kavga sonrası çıkan yangına ilişkin polis soruşturması başlatıldığını duyurdu.



Careme, yangın yüzenden kampın yüzde 80'inin yıkıldığını ve sığınmacı ailelerin geceyi kamp yakınlarındaki bir spor salonunda geçirdiğini belirtti.



Yangının kentteki huzuru bozmayacağını vurgulayan Careme, "Yangının kriminal bir durum olduğunu düşünüyorum. Bizim birlikte yaşama kültürümüze zarar vereceğini düşünmüyorum." diye konuştu.



Derme çatma çadırlardan oluşan kamp, yaklaşık bir yıl önce kurulmaya başlanmıştı. Kampın nüfusu, Calais'de bulunan sığınmacı kampının geçen ekim ayında kapatılmasının ardından artmıştı.



Geçen hafta kamptaki sığınmacılardan bazıları, İngiltere'ye giden kamyonlara saklanmak amacıyla yakınlardaki yolu ağaçları kullanarak kapatmak istemişti.