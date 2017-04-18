Fransa'da Sığınmacı Hakkı Talebi Yüzde 20 Arttı

Fransa'da 2015 ile 2016 arası sığınmacı hakkı talebi yüzde 20 artış gösterdi.



Sığınmacı ve Mülteci Koruma Fransız Ofisinin (OFPRA) yayımladığı sayılara göre 2016'da OFPRA'ye ve Valiliklere yapılan 100 bin civarında sığınma hakkı talebi ile talep sayısı yüzde 20 artış gösterdi.



OFPRA 2016'da 85 bin 726 sığınmacı hakkı talebi gerçekleştirdiği bildirilirken, bu sayının valiliklere yapılan başvurularla birlikte 100 bini bulduğu açıklandı.



Fransa Hükumetinin önce reddettiği bu sayının gerçekliği Cumhurbaşkanlığı kampanyası sırasında eski Başbakan Manuel Valls tarafından kabul edilmişti.



Sığınma hakkı talep eden milletler arasında ilk sırada Afganlar yer alıyor. Ocak ve Ağustos 2016 arası sığınmacı hakkı talebinde bulunan Afgan sayısı yüzde 726 artış gösterdi.



Afganların peşinden Haitililer, Sudanlılar, Arnavutlar ve Suriyeliler geliyor. - PARİS