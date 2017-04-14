Fransa'da Seçmen Kütüğünde Çifte Kayıt İddiası

Fransa'da ilk turu 23 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için hazırlanan seçmen kütüklerinde yaklaşık 500 bin kişinin iki kez kaydedildiği iddia edildi.



Le Monde gazetesinin haberine göre, çifte kayıtlar bazı seçmenlere, posta yoluyla gelen seçmen kartlarının iki kez ulaşmasıyla anlaşıldı.



Haberde, hatanın bir bölgeden başka bir bölgeye taşınan seçmenlerin eski oturdukları yeri terk ettiklerine ilişkin beyanlarının belediyelerce dikkate alınmamasından ya da belediyelerin yer değişikliğine ilişkin bilgileri Ulusal İstatistik Enstitüsüne (INSEE) bildirmemesinden kaynaklanıyor olabileceği belirtildi.



Yaklaşık 500 bin kişinin bu durumda olduğu öne sürülen haberde, seçimden beş gün öncesine kadar bu isimlerin listelerden çıkartılabileceği ifade edildi.



Fransa'da iki kez oy kullananlar 6 aydan iki yıla kadar hapis ve 15 bin avro para cezasına çarptırılabiliyor.



Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 23 Nisan'da, bu turda hiçbir adayın salt çoğunluğu alamaması halinde ikinci turu 7 Mayıs'ta yapılacak.