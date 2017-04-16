Fransa'da 'Seçmen Kartı' Skandalı

Fransa'da seçmen kartlarının bazı vatandaşlara iki kez ve farklı sandık bilgileriyle yollandığı ortaya çıktı. Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında vatandaşlara seçmen kartları gönderilmeye başlandı. Seçmenlerin hangi sandıkta oy kullandığını belirten ve kullandıktan sonra mühür basılan seçmen kartı bazı vatandaşlara, özellikle de adres değişikliği yapmış olanlara iki kez yollandı. Yaklaşık 500 bin seçmene iki kez kart gönderilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Posta yoluyla iki seçmen kartı alan Fransızlar şaşkınlığa uğradı. Sosyal medyada "Oy kullanmamızı garantilemek için iki seçmen kartı yolladılar", "İki kez oy kullanabilir miyim" paylaşımları yapan vatandaşlar çift kart gönderilmesine anlam veremedi. İki ayrı yerde oy kullanma imkanı veren bu durumla seçim öncesi bir skandala imza atılmış oldu.



İçişleri Bakanını göreve çağıran Bağımsız Demokratlar Birliği Partisi (UDİ) Başkanı Jean-Christophe Lagarde, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun gerçekleşeceği 23 Nisan'dan önce durumun düzeltilmesi çağrısında bulundu. Lagarde, "Kötü niyetli vatandaşlar iki kez oy kullanabilecek. Bu durum çok büyük bir risk oluşturuyor" dedi.



(Özlem Kaplan / İHA)